Zack Snyder: svelata uscita e prime foto di Army of Thieves, prequel di Army of the Dead

Dopo aver annunciato il nuovo film di Zack Snyder, lo sci-fi ispirato a Star Wars e Akira Kurosawa dal titolo Rebel Moon, Netflix ha ora svelato il periodo di uscita e le prime immagini di Army of Thieves, prequel di Army of the Dead.

Oltre alla serie anime Army of the Dead: Lost Vegas, infatti, l'universo creato dal regista di Justice League verrà espanso con un ulteriore live-action che racconterà la storia dell'eccentrico esperto di casseforti tedesco Ludwig Dieter prima degli eventi del film originale. Alla regia troviamo lo stesso interprete del protagonista Matthias Schweighöfer.

In Army of Thieves, il cassiera di una piccola città Dieter viene trascinato nell'avventura di una vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi alla banda di criminali più ricercati dell'Interpol, nel tentativo di scassinare una sequenza di leggendarie cassaforti a cui è impossibile accedere in giro per tutta l'Europa.

Il cast include anche Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen, e Noémie Nakai, per un'uscita prevista su Netflix ad autunno 2021. In calce alla notizia potete trovare le foto che mostrano vari protagonisti in azione e alle prese con alcune casseforti.

Che ve ne pare di questo primo sguardo al film? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Army of the Dead.