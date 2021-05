Zack Snyder: svelata la trama di Army of the Thieves, il prequel di Army of the Dead!

Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder, arriverà sulla piattaforma di streaming on demand solo dal 21 maggio prossimo, ma nelle scorse ore è già stata svelata la trama ufficiale del prequel Army of the Thieves.

Come saprete infatti Netflix ha deciso di puntare pesante su Snyder, producendo sia un film prequel live-action che una serie tv animata (sempre prequel e intitolata Army of the Dead: Lost Vegas) al fine di espandere il franchise di non-morti.

Le riprese del prequel live-action, intitolato come detto Army of Thieves, sono già terminate, anche se non è ancora stata rivelata una data di uscita ufficiale. La regia è stata curata da Matthias Schweighöfer, tra i protagonisti di Army of the Dead nei panni di Dieter, e la prima sinossi ufficiale recita: "Una donna misteriosa recluta il cassiere di banca Dieter per una rapina di casseforti impossibili da violare che avrà luogo in tutta Europa."

I produttori di Army of the Thieves sono ovviamente film Zack Snyder e Deborah Snyder, e proprio la moglie del regista ha dichiarato: "Non so ancora quando uscirà il prequel, ma siamo in post-produzione e ci stiamo avvicinando alla data di lancio. Abbiamo del lavoro da fare che continuerà per tutta l'estate, ma la cosa interessante di quel film è che sarà ambientato all'inizio della pandemia di zombi, che si sta verificando in America e sta causando instabilità nelle istituzioni bancarie e finanziarie. È un film di rapina, con pochissimi zombi. È quasi una commedia romantica, oltre che un film su una rapina, e sarà molto divertente."

Army of the Dead arriverà su Netflix il 21 maggio.