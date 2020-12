Zack Snyder svela l'uscita di Justice League: ecco il mese scelto da HBO Max!

Dopo mesi di attesa e speculazioni circa il significato di quel "inizio 2021" sappiamo con certezza quando verrà diffusa in streaming la Zack Snyder's Justice League, ovvero la celebre Snyder Cut di Justice League che i fan avevano iniziato a chiedere insistentemente fin dopo l'uscita della versione cinematografica completata da Joss Whedon.

Sappiamo bene che Zack Snyder si intrattiene spesso sul social network Vero per parlare con i fan circa i progetti che lo riguardano e dello stato di avanzamento dei lavori di Justice League, ma in queste ultime ore il regista sembra proprio aver confermato quando finalmente il film sarà disponibile per la visione su HBO Max: marzo 2021.

Mentre si discuteva infatti sulla versione di Joss Whedon, un fan ha suggerito di "distruggere ogni copia esistente di quel film", con Snyder che ha prontamente risposto: "Capisco e rispetto i tuoi sentimenti, spero solo di riuscire a cancellare dall'esistenza quella versione con quella che vedrete a marzo".

Quindi non ci resta che attendere ancora tre mesi prima di poter finalmente vedere la Snyder Cut, che i fan inseguono e chiedono da più di tre anni abbondanti. Rimane solo da capire in che modo la Warner deciderà di distribuirla al di fuori degli Stati Uniti, quindi anche nel nostro paese, non essendo ancora presente il servizio streaming di HBO Max. Questo tuttavia potrebbe essere inaugurato anche da noi proprio in concomitanza con l'uscita di Justice League, quindi chissà...

Mentre i fan DC attendono con trepidazione di vedere finalmente il prodotto finito, Zack Snyder aveva già informato suoi follower su Vero che i lavori procedono a gonfie vele: pare che sia già stato raggiunto all'incirca il 75% di completezza per quanto riguarda gli effetti visivi.