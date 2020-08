Zack Snyder svela il suo supereroe preferito di sempre, e non è Batman!

Ospite al DC FanDome per presentare il primo trailer ufficiale della Snyder Cut di Justice League e tutti i dettagli sull'arrivo del film su HBO Max, Zack Snyder ha risposto alle domande di alcuni ospiti speciali tra cui Ben Affleck, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher e Gal Gadot.

Una delle domande di rito in questi casi è arrivata da Affleck, che ha chiesto al regista quale fosse il suo supereroe preferito di sempre.

Dopo aver scherzato sul suggerimento dell'attore, che ovviamente si aspettava di ricevere come risposta "Batman", Snyder ha spiegato che il suo supereroe preferito fa comunque parte del mondo DC. "È assolutamente il Doctor Manhattan di Watchmen. Per me è davvero fantastico come supereroe quantistico."

Pur non citando alcun membro della Justice League, il regista ha dunque pensato subito ad un'alta icona dei fumetti che ha affrontato nella sua filmografia. Come molti di voi sapranno, il Doctor Manhattan è stato uno dei protagonisti della miniserie di Watchmen firmata da Damond Lindelof per HBO, e chissà se la nuova interpretazione sia riuscita a conquistare anche un appassionato del personaggio come Snyder.

Intanto, nei giorni scorsi Snyder ha anche confermato che il suo cut di Justice League rivisiterà un'importante scena di Batman v Superman.