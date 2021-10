Zack Snyder svela il titolo del sequel di Army of the Dead! Tornerà anche Dieter?

Army of the Dead 2 è diventato ufficiale a luglio scorso, quando Zack Snyder ha stretto una partnership con Netflix che porterà anche al già annunciato scifi Rebel Moon: adesso, però, l'autore ha rivelato il titolo del sequel di Army of the Dead.

In un'intervista esclusiva rilasciata ad Inverse per l'uscita di Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead che arriverà su Netflix questa settimana da venerdì 29, Snyder ha rivelato che il suo prossimo film si intitolerà Planet of the Dead: come prevedibile, dunque, la storia riprenderà dal cliffhanger finale del primo episodio, che aveva strizzato l'occhio ad un possibile spargimento dell'epidemia zombie inizialmente confinata a Las Vegas. Inoltre, il regista ha parlato anche del possibile ritorno di Dieter, personaggio al centro del prequel Army of Thieves il cui destino alla fine di Army of the Dead resta sconosciuto. Potrebbe tornare nel sequel?

"Chiaramente, il finale di fine di Army of Thieves si ricollega all'inizio di Army of the Dead. Nel mio film Dieter ha sicuramente molta fiducia nella sua capacità di scassinatore, ma la vera avventura sarebbe andare a vedere cosa gli è successo quando la porta di quella cassaforte si è chiusa: è stato ucciso da Zeus oppure no? Cosa è successo? Non lo vediamo morire davanti alla cinepresa, e aveva un po' di tempo per fuggire prima della bomba. Ovviamente non vi dirò cosa succede in Army of the Dead 2 – alias Planet of the Dead – ma diciamo solo che c'è una possibilità che Dieter sia sopravvissuto e che magari la paura della morte gli abbia fatto desiderare di mettersi sulle tracce di Gwendoline ...".

Al momento non è chiaro se Planet of the Dead sarà realizzato prima o dopo Rebel Moon, ma gli ultimi rapporti sul personale 'Star Wars di Zack Snyder' avevano indicato l'inizio del 2022 come auspicabile partenza dei lavori, dunque è probabile che ci sarà da aspettare ancora un po' per il sequel in salsa zombie: ma del resto con Netflix non si può mai sapere, soprattutto se Army of Thieves dovesse far registrare numeri promettenti. Come sempre, rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento.

Ricordiamo che Zack Snyder è anche a lavoro su The Last Photograph, un progetto però di gran lunga più piccolo dei due blockbuster netflixiani.