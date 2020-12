Zack Snyder svela la prima pagina del 'Libro 1' di Justice League: spoiler, c'è Batman

Il regista Zack Snyder ha condiviso la prima pagina del suo Libro 1 di Justice League, postando sui social network un'immagine del Batman di Ben Affleck e spiegando come ha iniziato il progetto.

Comparendo sul suo account ufficiale del social network Vero, Snyder ha condiviso un'immagine di "JL Book 1." Come sanno i suoi fan, il regista ha un debole per la realizzazione amanuense degli storyboard dei suoi film, e quella che potete trovare in calce all'articolo è la prima pagina per il film originale di Justice League.

Comprensibilmente, i fan nella sezione commenti hanno iniziato a chiedere anche quelle dei libri 2 e 3: come noto, infatti, i piani originali di Snyder per il DCEU consistevano in cinque diversi film a partire da Man of Steel del 2013 per arrivare fino a Justice League 3. Oggi però dopo l'odissea rappresentata da Justice League, la cui versione definitiva e originale arriverà a marzo 2021, i suoi due sequel sono stati cancellati, con Warner che non ha alcun piano per continuare la saga. In attesa di sapere se davvero Zack Snyder proseguirà la sua storia di Justice League con un fumetto originale, vi ricordiamo che il nuovo - e probabilmente final - trailer per l'attesissima nuova versione del cinecomic del 2017 arriverà una volta che la major avrà terminato la sponsorizzazione del nuovo Wonder Woman 1984.

