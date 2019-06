Zack Snyder svela un nuovo indizio sulla presenza di Green Lantern in Justice League

Mentre si susseguono le speculazioni di una presentazione dello Snyder Cut di Justice League al Comic-Con di San Diego, il regista è tornato ancora una volta sui social per gettare nuovi indizi relativi alla sua versione del film.

Questa volta è toccato a Green Lantern, personaggio amatissimo dai fan DC che come sappiamo sarebbe dovuto apparire nel film cross-over della Warner prima che la Warner stessa decidesse di cambiare registro e regista, chiamando Joss Whedon a sostituire Snyder: il film originale a quel punto venne pesantemente modificando fino a diventare un'altra opera ancora, diversissima da quella pensata e scritta dal suo autore.

La saga di Justice League infatti era stata pensata come una trilogia, che insieme a Man of Steel e Batman vs Superman avrebbe composto una pentalogia completa che avrebbe narrato e concluso gli archi narrativi di Clark Kent e Bruce Wayne. In questa saga era prevista anche la presenza di Green Lantern e della Green Lantern Corps, ma a seguito delle divergenze creative fra i nuovi vertici Warner e Snyder stesso, tutto andò in un'altra direzione.

Come potete vedere in calce all'articolo, Snyder ha confermato che la navicella spaziale intravista nella foto di Cyborg che lo stesso regista ha pubblicato qualche giorno fa, in realtà appartiene alla Green Lantern Corps: rispondendo ad un fan che supponeva che quella fosse una nave di Apokolips, pianeta di Darkseid, l'autore ha scritto semplicemente #GreenLantern.

