Zack Snyder svela una nuova immagine di Justice League: la foto!

Dopo aver parlato dell'eventualità di una scena post-credit per Justice League, il regista Zack Snyder è tornato sul social network Vero per mostrare una nuova immagine inedita dell'attesa Snyder Cut.

La foto, che potete intravedere in calce all'articolo, rivela un violento incontro tra Steppenwolf e un Atlantideo: il film è atteso entro un paio di mesi, la data di uscita ancora segreta è stata indicata per il mese di marzo sulla piattaforma di streaming HBO Max, ma in questi giorni la campagna promozionale sta iniziando a serrare i ranghi e fan si aspettano presto un nuovo trailer e un poster ufficiale dopo la conferma che il progetto non sarà una miniserie.

La scena mostrata da Snyder in cabina di montaggio dovrebbe far parte di una delle tante che la Warner Bros. tagliò dal montaggio originale, passato come noto nella mani di Joss Whedon: una delle ragioni che spinsero la major a cambiare rotta fu proprio il tono oscuro che Snyder aveva dato al suo film, seguendo ovviamente la linea di opere come Watchmen, Man of Steel e Batman v Superman, e ora che il regista ha potuto riprendere il controllo creativo totale sul suo film a quanto pare ha deciso di reintegrare quelle atmosfere.

Nella didascalia, Snyder anticipa anche la colonna sonora di JunkieXL, che venne sostituito da Danny Elfman quando il regista lasciò il progetto originale. Quel 'sound insane' sembrerebbe un ovvio riferimento alla traccia composta dal musicista per la particolare scena con Steppenwolf.

