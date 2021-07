Zack Snyder svela la locandina di Army of Thieves, ma i fan sono confusi: niente zombie?

Pochi istanti fa è arrivato online il primo poster ufficiale di Army of Thieves, prequel ufficiale della super-hit di Netflix Army of the Dead di Zack Snyder in uscita sulla piattaforma di streaming on demand entro la fine dell'anno.

La locandina, disponibile in calce all'articolo grazie ad un post di Zack Snyder, ha tuttavia confuso i fan del film originale: come potete vedere, infatti, il poster suggerisce che nel film prequel ci saranno più serrature e meno zombie rispetto ad Army of the Dead. "Dieter è tornato, con più casseforti e meno zombi", ha scherzato il regista, che del film è produttore insieme a sua moglie Deborah Snyder.

In precedenza era stato rivelato che Army of Thieves sarebbe stato ambientato prima dell'apocalisse zombie, deviando completamente dal genere horror. Matthias Schweighöfer ha diretto il film, che sarà incentrato sul personaggio esperto di serrature e casseforti che l'attore ha già interpretato in Army of the Dead di Zack Snyder. Secondo la sinossi ufficiale, il cassiere di una piccola città viene trascinato nell'avventura di una vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi ad una banda composta dai criminali più ricercati dell'Interpol: la missione è rubare una sequenza di leggendarie casseforti impossibili da scassinare e distribuite in giro per tutta Europa.

Il cast include anche la star di Game of Thrones e Fast & Furious Nathalie Emmanuel, oltre a Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen e Noémie Nakai. La sceneggiatura è stata scritta da Shay Hatten da un soggetto di Zack Snyder e Shay Hatten. Army of Thieves sarà presentato al Comic-Con durante un panel ufficiale che si terrà domenica 25 luglio, dunque restate sintonizzati perché il trailer non si farà attendere troppo.