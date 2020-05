Zack Snyder svela un incredibile segreto de L'uomo d'acciaio

Il DC Extended Universe firmato da Zack Snyder continua a regalare emozioni, soprattutto dopo l'annuncio della distribuzione della Justice League di Snyder su HBO MAx. Poche ore fa il regista ha infatti svelato un sorprendente Easter egg contenuto ne L'uomo d'acciaio.

La pellicola con protagonista Henry Cavill è anche la prima prova di Snyder nel DCEU e all'epoca, non essendo ancora maturato il progetto di un universo espanso, non era previsto nessun collegamento sotterraneo con il mondo dei fumetti.

Tuttavia, il regista decide ugualmente di gettare le basi per un eventuale seguito:

"In una scena si può vedere l'immagine della Luna danneggiata, segno del passaggio di Doomsday, che nei fumetti l'aveva distrutta molto tempo prima. In questo modo volevamo anticipare il personaggio di Doomsday, che potrebbe effettivamente esistere nell'universo cinematografico e che magari un giorno arriverà sul grande schermo. È un villain che adoro e fin dall'inizio ho pensato che sarebbe stato magnifico coinvolgerlo in qualche modo nelle pellicole."

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno... E non stiamo parlando del Flash di Ezra Miller! Chissà se avremmo mai visto un effettivo debutto del villain di Superman sul grande schermo se Snyder fosse rimasto al timone anche dopo Justice League.

Parlando della pellicola con Cavil, solo proprio poco tempo fa era stato rivelato l'Easter egg segreto che collegava L'uomo d'acciaio a Smallvile, mentre una recente teoria su Acquaman è stata recentemente smentita dallo stesso Snyder.