Zack Snyder svela un'immagine ufficiale di Darkseid dallo Snyder Cut di Justice League!

Se i piani originali di Justice League includevano i viaggi nel tempo, come raccontato da Zack Snyder in persona, sappiamo che il film avrebbe dovuto includere anche il villain Darkseid.

E così, totalmente a sorpresa, il regista ha finalmente condiviso la prima immagine ufficiale del celebre cattivo DC Comics: come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Sappiamo per certo che i piani originali di Snyder per Justice League includevano una aveva pensato ad una trilogia, che avrebbe concluso sia l'arco narrativo di Superman iniziato con Man of Steel sia quello di Batman iniziato con Batman vs Superman: alla fine del primo film sarebbe infatti dovuto apparire Darkseid (come mostrato in foto), che sarebbe stato il villain principale del secondo film. Lanterna Verde sarebbe dovuto comparire già nel primo film, e proprio lui nel secondo capitolo avrebbe guidato la Justice League ad Apokolips, il pianeta di Darkseid, sul quale i supereroi avrebbero combattuto al fianco della Green Lantern Corps.

Alla fine del secondo episodio però Darkseid avrebbe conquistato la Terra, introducendo quel futuro distopico intravisto nella sequenza Incubo di Dawn of Justice: nell'ultimo film della trilogia i protagonisti avrebbero dovuto ribaltare il mondo distopico di Darkseid, con Batman che si sarebbe sacrificato per sconfiggere il villain.

Per altre informazioni, vi rimandiamo allo status dello Snyder Cut di Justice League: secondo un membro della troupe, infatti, l'opera sarebbe praticamente pronta.