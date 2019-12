Zack Snyder svela Henry Cavill nel costume nero di Superman per lo Snyder Cut

Poco dopo che un fan ha indovinato il finale della trilogia di Justice League pensata originariamente da Zack Snyder, il regista è tornato sul social network Vero per condividere un'immagine che ha mandato i fan in visibilio.

Trattati di Henry Cavill nel costume nero di Superman, qualcosa di largamente anticipato in passato e sulla quale i follower del regista hanno potuto finalmente mettere gli occhi: cosa ne pensate? Avreste voluto vedere questo costume nel film uscito al cinema? Secondo voi la Warner Bros. distribuirà mai lo Snyder Cut? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse settimane, circa il 90% della Snyder Cut sarebbe stato tagliato dai produttori e riscritto insieme a Joss Whedon per assemblare la versione definitiva arrivata nelle sale. Una percentuale a dir poco enorme, praticamente la quasi totalità del film concepito da Snyder. Giusto per fare un esempio sempre in casa DC, la director's cut di Superman II di Richard Donner, distribuita in home video circa 20 anni dopo l'uscita originale del film al cinema, differisce solamente del 20-30% rispetto al film completato da Richard Lester (anche Donner, all'epoca, fu licenziato dalla produzione e sostituito in corsa a film quasi ultimato).

Il film sarebbe stato soltanto il primo capitolo di una trilogia che avrebbe portato alla morte di Batman e alla conclusione di una pentalogia sul rapporto tra Clark e Bruce iniziata con Man of Steel e proseguita in Batman v Superman.