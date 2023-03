Zack Snyder parla del fumetto dello SnyderVerse: sarebbe stato il sequel di Justice League

Dopo aver anticipato l esordio sul grande schermo della sua versione di Justice League, il regista Zack Snyder nel corso di una recente intervista promozionale ha avuto modo di parlare anche del famoso fumetto DC Comics ambientato nel cosiddetto SnyderVerse.

Come saprete questa 'saga', composta dai film Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder's Justice League, non ha avuto la possibilità di continuare come originariamente previsto in Justice League 2 e Justice League 3, ma Snyder ha confermato che, qualche tempo fa, stava lavorando personalmente con la DC Comics per portare i suoi sequel di Justice League tra le vignette dei fumetti e concludere la storia del Superman di Henry Cavill e del Batman di Ben Affleck sulla carta stampata.

"Mi piacerebbe molto avere la possibilità di trasformare quei film mai realizzati in un fumetto" ha dichiarato Snyder a The Nerd Queens. "C'è stato un momento in cui avevamo in programma di farlo, ma poi i piani sono cambiati, immagino ci sia stato un cambio di strategia ai piani alti." Il regista ha anche menzionato di avere qualcosa in serbo per i suoi fan, e ha confermato che tutti e tre i suoi film DC Universe torneranno sul grande schermo durante la cosiddetta 'SnyderCon', un evento programmato per il mese prossimo a Los Angeles. "Avevamo già proiettato la versione IMAX di Justice League: Justice is Grey Edition, la versione in bianco e nero del mio Justice League, ma non pensavo che avremmo avuto la possibilità di portare sul grande schermo la versione a colori, quindi ne sono molto contento."

