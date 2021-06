Zack Snyder super-fan di Dragon Ball Z: 'Pronto a dirigere un live-action'

Mentre si gode l'incredibile successo del suo ultimo Army of the Dead su Netflix, primo capitolo di un franchise già in espansione, l'amato/odiato Zack Snyer ha rivelato in una recente intervista con Tyrone Magnus via Youtube di essere un grandissimo fan di Dragon Ball Z di Akira Toriyama, tanto da dirsi disposto a dirigerne un live-action.

In risposta a una domanda del giornalista relativa proprio alla possibilità di dirigere un eventuale adattamento cinematografico di Dragon Ball Z, Snyder ha infatti dichiarato:



"Sì, lo prenderei seriamente in considerazione. Voglio dire, se ovviamente si trattasse di un buon progetto. Ma sì, sicuramente mi dedicherei a un progetto remake dell'anime o direttamente live-action. Sarebbe divertente perché amo l'animazione e guardo anche un sacco di anime con mio figlio che è pure troppo giovane per guardarli ma noi li guardiamo lo stesso".



Vi ricordiamo comunque che Hollywood aveva già tentato di trasporre Dragon Ball in una film live-action nel 2009, nel fallimentare e disastroso Dragonball Evolution diretto da James Wong e con protagonisti Justin Chatwin e Chow Yun-Fat.



Attualmente Snyder sta preparando l'adattamento cinematografico di The Fountainhead di Any Rand, che dovrebbe essere proprio il suo prossimo film.



Fateci sapere cosa ne pensate di un live-action di Dragon Ball Z diretto da Zack Snyder nei commenti in calce alla notizia.