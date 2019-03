Zack Snyder sui rumor che riguardano Batgirl in Batman v Superman

La DC Films è stata oggetto di molte speculazioni nel corso degli anni, dal momento che i fan che si chiedevano quali personaggi e ruoli potevano essere stati nascosti (di proposito) nel DC Extended Universe immaginato da Zack Snyder.

A maggior ragione queste speculazioni si sono accentuate quando Zack Snyder è stato estromesso dal progetto al quale stava lavorando, Justice League. Durante il suo recente evento intitolato The Director's Cuts, a Snyder è stato chiesto qualcosa sulle varie voci relative ai potenziali cameo dei personaggi nei suoi film, tra cui quello di Jena Malone, che sarebbe dovuta apparire nei panni di Batgirl in Batman v Superman: Dawn of Justice. Ecco cosa ha detto il regista:

"Non so, voglio dire, è difficile, perché [i produttori Deborah Snyder] e [Wesley Coller] sono proprio lì. " quasi tutti i giorni, Debbie, Russ e io ... siamo quelli che [ne dovevano parlare]. Wes una volta ha detto: "Ehi, lo sai, ho appena visto questa cosa in cui pensavano che Jena Malone fosse... Comunque quello che posso dire è che le speculazioni, di qualsiasi genere, non mi danno fastidio. Perché vedete, ormai ci sono davvero abituato visto che qualsiasi cosa uno dica, in un modo o nell'altro, viene travisata. Per esempio. Se io oggi dicessi che mi piace Tobey Maguire, domani leggerei cose, in internet come "Snyder odia Maguire!".

E quindi, evidentemente, la risposta alla domanda è no, non doveva esserci alcun cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice!