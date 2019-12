Zack Snyder starebbe forse suggerendo che la sua versione di Justice League era Rated R?

Zack Snyder non ha affatto smesso di mandare segnali e indizi circa il contenuto della sua versione di Justice League, quella mai approdata in sala con la Warner che ha preferito riscrivere daccapo il copione e rigirare parte (abbondante) delle scene assumendo in extremis Joss Whedon.

Il regista è nuovamente intervenuto sul social network Vero, con cui aveva già diffuso dettagli inediti della sua versione del film come ad esempio le scene con Willem Dafoe ambientata ad Atlantide e che rivelavano il look diverso del personaggio rispetto a quanto mostrato da James Wan nel suo Aquaman. Stavolta, si tratta semplicemente di uno schizzo, un abbozzo a colori che descrive il momento in cui Wonder Woman mozza la testa a Steppenwolf, con tanto di schizzi di sangue disegnati e colorati in rosso. La didascalia che accompagna l'immagine scritta dallo stesso Snyder dice: "Adesso capirete". Che Snyder stia suggerendo che i numerosi tagli operati dalla Warner al suo film siano stati fatti perché la sua versione avrebbe reso necessario il Rated R dal visto censura con la Warner che non si sarebbe potuta permettere questo rischio, visti i costi di produzione?

Secondo un'altra ipotesi, invece, lo schizzo condiviso da Snyder suggerirebbe solamente il diverso look del villain della pellicola concepito dal regista, più in linea con lo stile e il tono del precedente film, Batman v Superman: Dawn of Justice.

Nei giorni scorsi, lo stesso Snyder aveva confermato che i piani iniziali, suoi e della Warner, prevedevano tre film sul Superman di Henry Cavill. Quando un utente di Vero gli ha chiesto quale sarebbe stato il percorso di Superman per tornare a vestire il suo costume originale, infatti, il regista ha rivelato: "Sarebbe successo nei due film successivi", confermando la volontà di esplorare il personaggio di Cavill con una trilogia che sarebbe proseguita dopo Justice League - o meglio, lo Snyder Cut di Justice League.

Snyder, infatti, aveva già confermato l'esistenza dello Snyder Cut mostrando per la prima volta le bobine che contengono la sua versione del film.