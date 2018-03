Zack Snyder ci stuzzica con quello che aveva pensato per Justice League 2...

Mentre molti fan hanno discusso - e continuano a discutere - della qualità del primo grande film corale e crossover della DC Films, non c'è dubbio che la scena post-credit diabbia suscitato un certo entusiasmo. Attenzione alle anticipazioni, qualora non aveste visto il film.

Tuttavia, lo sappiamo, il tempo di Zack Snyder nell'universo cinematografico di supereroi è giunto al termine, quindi non dovremmo contare troppo sul fatto di vedere la sua interpretazione di Lex Luthor in coppia con Deathstroke e altri cattivi mentre formano la loro lega... E questo è, probabilmente, il motivo per cui Snyder non ha problemi a parlare di ciò che aveva programmato per il potenziale sequel di Justice League.

Un fan ha sottolineato su Vero - la piattaforma di social media di Snyder - che ci sono tre croci sullo sfondo della scena che mostra la morte di Superman, in "The Ultimate Cut of Batman v Superman: Dawn of Justice". E Snyder ha sottolineato che questa scena era, nella sua mente, un riferimento diretto agli eventi che avrebbero potuto essere narrati in Justice League 2.

Sfortunatamente, il regista ha poi usato l'hashtag "#untilitwasnt", il che significa che è improbabile che questi piani, giungeranno mai a buon fine.

Cosa potevano significare quelle croci? Potevano essere un riferimento ai New Gods, che sono stati introdotti tramite Steppenwolf in Justice League?

E, più importante, sapremo mai cosa Snyder aveva in mente? Chissà...

Sinissi di Justice League: Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.