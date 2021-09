Zack Snyder, le star di Sucker Punch si riuniscono su Instagram: 'Facciamo un prequel!'

Le stelle del cast di Sucker Punch, l'originale e allucinato sci-fi diretto da Zack Snyder nel 2011, si sono riunite per una foto di gruppo sul social network Instagram, inneggiando addirittura ad un prequel.

Jena Malone, Emily Browning, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish e Jamie Chung si sono incontrate dieci anni dopo l'uscita del film di Zack Snyder e hanno ricreato un'immagine di 12 anni fa per i propri followers su Instagram. Sia la Malone che la Hudgens hanno condiviso le foto di allora e di oggi, con la Malone che è arrivata anche al punto di chiedere un follow-up. "Facciamo un prequel" ha dichiarato con l'hashtag #letsmakeaprequel", mentre con un altro dichiarava #suckerpunchforever.

Vanessa Hudgens ha anche fotoscioppato Carla Gugino all'interno della foto spiegando che l'attrice di Watchmen non era riuscita a raggiungere il gruppo di amiche: “12 anni dopo - Riunite, e stiamo così bene! Carla Gugino non è riuscita a venire, quindi ho fatto del mio meglio per fotosciopparla. Sono così grata di essere legata per sempre a questo gruppo di donne forti e incredibili."

Sucker Punch, un film mash-up diviso in distinti livelli ispirati ai videogiochi che prendevano in prestito elementi dal fantasy, cyberpunk, fantascienza e altri generi, all'epoca venne descritto da Snyder come "Alice nel paese delle meraviglie con le mitragliatrici". Il regista ha recentemente stuzzicato i fan con la possibilità di un'uscita della director's cut di Sucker Punch, per la quale l'attrice Jamie Chung ha svelato nuovi dettagli.