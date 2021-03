Zack Snyder è la star più popolare del mondo al momento: merito di Justice League

Grazie all'uscita della director's cut di Justice League, arrivato in questi giorni su HBO Max e in Italia grazie a Sky Cinema e NowTV, il regista Zack Snyder è al momento la star più popolare del mondo.

Questa onda di rinnovata attenzione ha spinto il regista al primo posto della celebrità più popolari al mondo sullo Star Meter di IMDb: la lista, basata sulle interazioni sulle pagine e i vari profili delle personalità hollywoodiane disponibili su IMDB, è generalmente occupata da attori e attrici di prim'ordine ed è piuttosto raro che in prima posizione si trovi un regista.

Chiaramente il sorprendente risultato ottenuto da Snyder è figlio del forte interesse generato dall'uscita di Justice League, accumulato negli anni grazie alle celebri vicende sui retroscena della Snyder Cut. Tra l'altro la striscia positiva del regista potrebbe continuare per altre settimane, dato che a maggio sbarcherà su Netflix il suo nuovo film Army of the Dead: il gigante dello streaming sembrerebbe molto entusiasta del progetto, dato che ha già annunciato piani per uno show televisivo animato e un lungometraggio live-action prequel.

Tra l'altro, i fan del regista hanno lanciato negli scorse giorni l'hashtag #RestoreTheSnyderverse, che in poche ore ha superato la cifra impressionante di 1 milione di interazioni. Lo stesso Snyder ha incoraggiato gli appassionati a vedere e rivedere Justice League per convincere Warner Bros. a produrre i sequel.