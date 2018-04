Zack Snyder spiega il significato della scena iniziale di Batman v Superman

Il regista di, ha raccontato il simbolismo e il significato della scena d'apertura del film.è stato concepito per inaugurare con il botto il DC Extended Universe, unendo due dei personaggi più iconici dell'universo DC. Il film si è però rivelato un insuccesso per critica e fan.

Mentre alcuni hanno amato il film e apprezzato il modo in cui Zack Snyder ha lavorato, molti hanno criticato il tono eccessivamente cupo e privo d'umorismo del film, oltre alla prova troppo caricaturale di Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor e il ritmo altalenante della storia. La reazione dei fan ha colto di sorpresa la Warner Bros., inducendo la major a ripensare l'approccio ai film DC.

L'insuccesso del film sembra che abbia compromesso il rapporto tra la stessa Warner e Zack Snyder. Recentemente, il regista ha spiegato sul social Vero la lavorazione del film, postando spesso del materiale. Nelle scorse ore Snyder ha parlato della scena d'apertura, dove il giovane Bruce Wayne sogna di essere sollevato dall'oscurità, in direzione della luce, grazie a dei pipistrelli.

"L'idea è che nel sogno l'uomo giusto ricerchi la giustizia, ma quella ricerca della giustizia lo porti nelle tenebre e il suo codice morale potrebbe essere distrutto".

Nonostante le critiche al tono eccessivamente cupo del film, rispetto a Justice League l'impressione è che Batman v Superman: Dawn of Justice abbia un'identità precisa, al contrario del film a cui hanno lavorato prima Snyder e poi Joss Whedon.

E la massiccia condivisione d'immagini e materiale sui film di Zack Snyder fa emergere ancora di più il taglio che avrebbe voluto (e in parte gli è riuscito) il regista per i film DC.