Zack Snyder spiega la sequenza 'Knightmare' da Batman v Superman

Il regista, negli ultimi giorni, si è trovato sul web a spiegare alcune sequenze di Batman v Superman: Dawn of Justice e a confermare alcune teorie degli appassionati.

Zack Snyder è stato spesso criticato per essere un regista visivo, capace di nascondere messaggi e significati nelle sue sequenze, a discapito della storia e della sceneggiatura. Ed una di queste sequenze che ha lasciato più spiazzati i fan è la famosa scena onirica denominata Knightmare. In questa Batman, in un mondo pieno di parademoni, viene catturato da Superman e 'quasi' ucciso.

Snyder ha confermato che il Flash che vediamo e che avverte Bruce Wayne è 'reale' e proviene dal futuro e spiega che il Superman 'cattivo' potrebbe essere il risultato di un evento poco carino nella sua vita per il quale accuserebbe l'Uomo Pipistrello. "Potrebbe aver perso qualcuno di caro che gli era accanto diventando suscettibile ad una certa Equazione e incolpando un certo Pipistrello per quegli eventi che Bruce non avrebbe compreso".

Insomma Snyder sembra confermare l'ipotesi dell'Anti-Vita di Darkseid e che Lois Lane dovesse essere uccisa nei piani iniziali del filmaker. E' chiaro, dunque, che quando si parlava di film in due parti, la prima avrebbe visto l'arrivo e la sconfitta di Steppenwolf, mentre la seconda avrebbe mostrato l'avvento di Darkseid.