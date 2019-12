Zack Snyder spiega perché non ha ancora visto la versione finale di Justice League

Mentre i fan continuano a chiedere a gran voce alla Warner Bros. di pubblicare lo Snyder Cut di Justice League, spinti anche dai retroscena che Zack Snyder svela costantemente sui social, il regista ha confermato di non avere visto la versione finale del film uscita nelle sale.

Sempre su Vero, app che Snyder ha utilizzato anche per annunciare la fine delle riprese di Army of the Dead, il regista ha rivelato che esistono "diverse ragioni" per cui non ha ancora guardato il Justice League di Joss Whedon. "Persone di cui mi fido, e che hanno visto sia la versione cinematografica che quella vera, mi hanno consigliato di non guardarla" ha spiegato Snyder (via Comicbook.com).

Lo Snyder Cut è tornato a far parlare di sé intorno a Natale per vie delle nuove immagini di Justice League pubblicate dal regista, le quali contenevano al loro interno un frammento del dialogo tra Re Artù e Percival nel film Excalibur, classico fantasy del 1981.

Nonostante questi possibili indizi, la Warner Bros. non ha ancora aperto a una possibile release dello Snyder Cut, anche se con l'arrivo imminente di HBO Max - nuovo servizio streaming che proverà a fare concorrenza a Netflix e Disney+ - le cose potrebbero cambiare molto in fretta.