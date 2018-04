Zack Snyder spiega perché Bruce ha abbandonato Villa Wayne

Il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League prosegue la sua campagna digitale di spiegazione di alcuni punti, salienti o meno, delle sue ultime due opere del DC Extended Universe. Questa volta è il turno della Wayne Manor e del motivo per cui il suo proprietario l’abbia abbandonata rendendola poco più che un mausoleo.

Gli spettatori e i fan del Cavaliere Oscuro hanno dovuto attendere l’epilogo di Justice League per dare uno sguardo più approfondito agli interni di Villa Wayne e, nello specifico, si è visto come Bruce, accompagnato dalla “collega” Diana, abbia assunto la decisione di far risplendere nuovamente le sale dell’edificio trasformandolo quella vista nel montaggio finale nella celeberrima Sala della Giustizia, quartier generale della compagine supereroistica della Lega della Giustizia.

Attraverso la piattaforma social Vero il filmmaker è intervenuto sulla scelta di Bruce (Ben Affleck) di non vivere all’interno della villa, spiegandone le motivazioni in questi termini:

“Penso che suo padre abbia commissionato la casa sul lago come regalo per sua madre, un posto costruito dal suo architetto preferito e dello stesso si è innamorata. Al compimento del diciottesimo anno di età Bruce vi si è trasferito, ordinando che Villa Wayne venisse lasciata in stato di abbandono”.

Detto ciò, non ci resta che attendere speranzosi di poter rivedere la ricostruita Wayne Manor in una nuova veste e destinazione nelle prossime produzioni cinematografiche.