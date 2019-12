Zack Snyder spiega che il primo cut di Justice League arrivava a 5 ore

A pochissime ore dall'immagine pubblicata da Zack Snyder via social che confermava in modo incontrovertibile l'esistenza dello Snyder Cut di Justice League, ecco che il regista è intervenuto via social per continuare a parlare della sua director's cut del fallimentare crossover targato DC Films.

Nel rivelare l'esistenza del taglio d'autore, infatti, Zack Snyder ha anche rivelato la durata della tanto dibattuta versione, che sarebbe lunga 3 ore e 30 circa, runtime che ha molto incuriosito i fan, soprattutto perché il cut visto al cinema raggiungeva a malapena le due ore (neanche ci arrivava). Rispondendo allora alla sentenza del giornalista cinematografico Scott Mendelson via Twitter, che sostiene "che quella nelle bobine è sicuramente l'assembly cut (il primo taglio d'assemblaggio del film), che solitamente ha sempre una durata esagerata", il regista ha scritto:



"L'assembly cut aveva una durata di circa 5 ore".



Quindi no, quella nella foto è proprio la Snyder Cut, esiste ed è solo pronta a vedere la luce, sempre che la Warner Bros. voglia farla uscire dall'antro, prima o poi. Intanto Snyder spinge affinché ciò accade, mentre personaggi dello spettacolo come Damon Lindelof o anche Dave Bauista tifano per l'uscita del film.



E Chris Terrio rivela invece di non poterne parlare. Voi cosa ne pensate?