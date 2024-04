Zack Snyder spera ancora nella Snyder Cut di Sucker Punch: 'Se potessi...'

Non c'è Zack Snyder senza una Snyder Cut e il regista torna indietro nel tempo per ripescare Sucker Punch, lasciandosi andare a tante ipotesi e persino alla probabilità di rilasciare la propria versione del film action del 2011.

La pellicola con protagonista un cast tutto al femminile racconta i tentativi di evasione da parte di un gruppo di ragazze confinate di un manicomio dove l'unica via d'uscita sembra essere la propria immaginazione. Tra samurai e mitragliatrici, Sucker Punch non è stato accolto positivamente dalla critica ma il pubblico ha apprezzato il lavoro di Snyder e adesso lo stesso regista esorta i fan ad avviare, come per Justice League, una campagna social per il riavvio del progetto: "Se i fan vogliono iniziare una campagna, va bene. L'unico film che cambierei è Sucker Punch perché non è mai stato finito correttamente - ha detto Snyder a Empire - se ne avessi la possibilità, sistemerei quel film".

La versione ideale di Sucker Punch per Snyder è controversa e Rated-R ma, secondo il regista di Rebel Moon, il suo intento non è stato espresso nella versione che tutti noi abbiamo visto portando, secondo Snyder, i fan a sottovalutare il messaggio di Sucker Punch. Pertanto il suo obiettivo finale è riprendere il film e consegnare finalmente al fandom un prodotto che rispecchi davvero la folle visione delle avventure di BabyDoll: "Ho già le riprese girate: devono solo lasciarmi montare, lo chiediamo di tanto in tanto", ha sottolineato il regista il cui peso delle versione estese sembra condannare i suoi film, promettendoci, adesso, persino una Snyder Cut di Rebel Moon - Parte 1.

Abbiamo bisogno di una Snyder Cut di Sucker Punch? Scrivetecelo nei commenti!

