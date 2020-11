Zack Snyder sogna ancora Batman: 'Voglio fare il live-action di The Dark Knight Returns'

Il più grande sogno nel cassetto di Zack Snyder potrebbe ancora essere la famosa director's cut di Justice League, ma dopo che questa finalmente sarà distribuita nel 2021 grazie a HBO Max quali progetti attendono il regista in futuro?

Nel corso di una recente intervista, Snyder si è descritto come "ossessionato" da The Dark Knight Returns, il leggendario fumetto realizzato da Frank Miller considerato insieme a Watchmen di Alan Moore come la più importante e rivoluzionaria storia di supereroi di sempre: il regista, durante un live-streaming con League of Mayhem, ha detto ai fan che il suo sogno è quello di realizzare un adattamento cinematografico live-action di quella storia a fumetti, già diventata un film d'animazione diretto da Jay Oliva, che ha lavorato con Snyder agli storyboard di Justice League.

"Di recente ho visto un tweet del tipo: 'Snyder deve smettere di leggere Dark Knight Returns, ha bisogno di leggere un altro fumetto di Batman'", ha scherzato Snyder. "Stavo per rispondere a questo tizio, sapete? Perché sono letteralmente ossessionato da quel fumetto. Ho sempre pensato che forse un giorno, prima o poi, proprio come un vecchio Batman burbero e scontroso, semplicemente tornerò a quelle pagine e ne farò un film. È il mio sogno nel cassetto."

Quello di Oliva è stato un adattamento animato in due parti divenuto uno dei film Warner Bros. Animation preferiti tra i fan, ma venne distribuito senza un visto R-rating e quindi per molti non è abbastanza fedele al tono cupo del fumetto di Miller. In compenso, Snyder ha incorporato diversi elementi della trama di quella storia nel suo famoso Batman v Superman, che tra l'altro contiene anche una palese citazione alla copertina più famosa della graphic novel (potete ammirarla in basso).

Voi vorreste vedere un film di Batman tratto da The Dark Knight Returns? Ditecelo nei commenti! Per altre letture vi rimandiamo al nostro speciale sulle migliori director's cut di sempre.