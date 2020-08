Zack Snyder in skateboard sul set di Man of Steel: la cosa più divertente che vedrete oggi

Zack Snyder ha recentemente rivelato un nuovo video dietro le quinte nel quale il regista si diverte a fare skateboard sul set di Man of Steel, il primo capitolo del DC Extended Universe.

Il regista è sempre stato cristallino sulla quantità di divertimento che lui e i suoi attori vivono durante la lavorazione dei suoi film, ma dopo aver visto il filmato in calce all'articolo - condiviso dallo stesso Snyder sul suo amato social network Vero e poi ripostato su Twitter - inizierete a prenderlo alla lettera. Ma, soprattutto, non potrete più guardare allo stesso modo la famosa nave spaziale kryptoniana che si vede nel film!

Vi ricordiamo che l'appuntamento con Zack Snyder è fissato per il prossimo 22 agosto, quando il regista apparirà nel corso dell'attesa convention streaming DC FanDome per presentare il primo, anticipatissimo trailer della director's cut di Justice League, versione integrale e originale del cinecomic del 2017 all'epoca passato in mano a Joss Whedon, che ne ha realizzato un montaggio alquanto controverso.

Il nuovo film, la cui durata supererà le quattro ore, arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max nella prima parte del 2021 sotto forma di lungometraggio oppure mini-serie ad episodi: quale sarà il formato scelto da Snyder e Warner Bros. è una delle numerose informazioni che saranno svelate durante il DC FanDome.

Per altri approfondimenti recuperate il nostro speciale sulle migliori director's cut della storia del cinema.