Zack Snyder sicuro: 'Ben Affleck è un Batman migliore di Christian Bale'

L'intervista di Zack Snyder al podcast di Joe Rogan continua a far parlare di sé, con un estratto dedicato all'annosa questione del miglior Batman cinematografico e, nello specifico, al confronto tra Ben Affleck e Christian Bale.

Il regista di 300, Watchmen e Rebel Moon, ovviamente di parte avendo personalmente scelto Ben Affleck per la parte di Bruce Wayne e avendo diretto l'attore in Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League, durante l'intervista con la famosa star di YouTube ha espresso nel dettaglio il motivo per cui, a suo parere, Ben Affleck è un miglior Batman cinematografico rispetto a Christian Bale, che fu protagonista della famosa trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

"Questo è il motivo per cui ho voluto Ben, perché per me Batman è un personaggio importante e volevo il meglio per la sua interpretazione. Affleck è alto 1 metro e 90, lo sapevi? È letteralmente un armadio di uomo. Quando indossa il costume, con gli stivali e la maschera con le orecchie, sfiora i due metri, forse li supera anche. Voglio dire, si, sotto il costume ha una tuta muscolare per simulare il fisico, ma gran parte della sostanza è tutta sua: stiamo parlando legittimamente di un fisico spaventoso, di un aspetto massiccio. Lo vedi e lo dici: 'Porca vacca.' E quel mento con quella maschera, poi. Voglio dire, è una questione visiva e fisica: quello è Batman per me. Anche Christian Bale è stato un grande Batman, certo, però dal mio punto di vista...insomma, Christian Bale è alto 1 metro e 80".

Curiosamente, Ben Affleck è anche un Batman da record: nessuno nella storia del franchise ha interpretato il supereroe tanto quanto lui.