Zack Snyder fa salire l'hype: 'Ecco quando arriverà il trailer di Justice League'

Zack Snyder ha divulgato alcune nuove informazioni circa l'arrivo delle novità riguardanti l'attesissima Snyder Cut di Justice League, che come sappiamo verrà diffusa sulla piattaforma digitale di proprietà della Warner, HBO Max, nel mese di marzo del 2021. Per il momento gli sforzi della compagnia si focalizzeranno su Wonder Woman 1984.

Nel corso di una recente chiacchierata con i fan, è stato lo stesso Zack Snyder a confermare che per il momento l'unico focus della Warner rimarrà Wonder Woman 1984 e la sua promozione a livello internazionale, così come dovrebbe essere anche il focus principale dei fan della DC.

"Vogliamo che Wonder Woman 1984 faccia la sua corsa, tutti dovrebbero uscire e andare a vederlo e semplicemente amarlo, perché è straordinario, sono davvero super orgoglioso. Ma probabilmente con l'arrivo dell'anno nuovo avremo un grande annuncio da fare, un appuntamento grandioso e un annuncio parecchio cool, ci attiveremo un po'".

Nonostante lo stesso Snyder abbia confermato l'arrivo di Justice League su HBO Max a marzo, non c'è ancora una data ufficiale e probabilmente e di questo che tratterà il summenzionato annuncio in arrivo, così come dell'arrivo del nuovo trailer ufficiale della Snyder Cut.

"Nelle prossime settimane o nel prossimo mese ci prepareremo per un importante appuntamento. Quindi sarà entusiasmante, tutti potranno fare spazio nel loro calendario, comprare un TV più grande, prendere una pausa dal lavoro. Dovrete prepararvi perché probabilmente vorrete restare in casa un paio di giorni per guardarlo ancora e ancora".

In precedenza, Snyder ha dichiarato che il "grande trailer finale accenderà il motore dell'hype e farà perdere la testa a tutti quanti", oltre all'arrivo di diversi spot televisivi e qualche altro materiale promozionale. "Manca ancora un altro grande trailer e poi ci siamo" ha aggiunto.

Intanto Wonder Woman 1984 non sta brillando certo per consensi.