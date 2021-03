Zack Snyder's Justice League, il trailer e il character poster dedicati ad Aquaman

Dopo aver ammirato un possente Batman nel suo trailer e poster e poi la Black Suit de l'uomo d'acciaio in quello di Superman, a due settimane dall'arrivo della Zack Snyder's Justice League in Italia ecco approdare online - grazie al regista - un character trailer e un poster dedicati all'Aquaman di Jason Momoa.

Un eroe diviso tra due mondi, Arthur Curry, quello della Superficie e quello di Atlantide, di cui poi sappiamo diventerà sovrano alla fine degli eventi del cinecomic di James Wan, di cui è in pre-produzione anche un sequel. In Justice League è ancora principe e reietto ma pronto a unirsi con altri eroi per sconfiggere il male.



Nel film, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince allo scopo di reclutare una squadra di per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, il gruppo dovrà salvare il pianeta dalle terribili intenzioni di Steppenwolf, DeSaad e Darkseid.

Vi ricordiamo che la Snyder Cut di Justice League arriverà in Italia il 18 marzo, in contemporanea con gli USA, e sarà disponibile per l'acquisto nelle principali piattaforme digitali. Nel frattempo è stato confermato che, almeno per ora, Zack Snyder's Justice League non arriverà al cinema.