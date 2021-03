Zack Snyder's Justice League, ecco lo spot della critica: 'Il film DC definitivo'

Si apre con la parola "capolavoro" il nuovo spot ufficiale della Snyder Cut di Justice League, che dopo la pessima accoglienza riservata a Man of Steel e Batman v Superman può finalmente sfoggiare l'ottimo responso della critica.

Con un punteggio Rotten Tomatoes di 73%, si tratta infatti del primo film DC diretto dal regista di Watchmen ad aver convinto gran parte dei recensori (anche se sul più selettivo Metacritic il voto medio è fermo a 54/100). E un'ulteriore conferma arriva proprio dalle citazioni fornite dalla stampa internazionale per il materiale promozionale della pellicola, le quali includono frasi come "Il film di supereroi DC definitivo", "Un'epica opera d'arte", "Spettacolo supereroistico".

Il successo ottenuto dalla pellicola anche in termini di spettatori su HBO Max ha spinto i fan, forti del successo della campagna #ReleaseTheSnyderCut, ad organizzare un secondo movimento con l'obiettivo di convincere Warner Bros. a riportare in auge l'universo DC di Zack Snyder, che originariamente aveva pensato Justice League come una trilogia. L'hashtag scelto per la nuova campagna, #RestoreTheSnyderVerse, ha superato in poco tempo il milione di tweet.

Nel frattempo HBO Max ha anche pubblicato Justice League: Justice Is Gray, la versione in bianco e nero che stando a Zack Snyder è il modo definitivo di visionare la pellicola.