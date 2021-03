Zack Snyder's Justice League fa schizzare i download di HBO Max superando Disney+

Subito dopo la notizia diffusa da WarnerMedia che la sua piattaforma digitale HBO Max sta generando più reddito rispetto a Disney+, adesso le più recenti statistiche indicano che la piattaforma sta anche generando più rating - ovvero i download di contenuti settimana dopo settimana - di qualsiasi altra piattaforma rivale.

Gran parte di questo risultato lo si deve essenzialmente all'arrivo sulla piattaforma di streaming di Zack Snyder's Justice League che ha alimentato la curiosità di fan e appassionati verso la piattaforma. HBO Max ha registrato un incremento dei suoi download pari al 60%, più di quanto abbiano fatto concorrenti come Disney+, Showtime, Roku, e AT&T TV messi insieme. Ovviamente questi numeri sono frutto di calcoli ma anche di approssimazioni, dato che sia Netflix che Disney+ non rendono pubblici i dati sui loro servizi.

Proprio in seguito al successo di Zack Snyder's Justice League, il regista è tornato sulla possibilità di realizzare un sequel di Justice League, ma la decisione definitiva spetta sempre a Warner e DC: "Warner e DC sono, in tutti i sensi, padroni del proprio mondo. È noto a tutti come abbiano asserito di ritenere canonica la versione cinematografica di Justice League. Il mio piccolo universo è una cosa a sé stante e a me va benissimo così. Lascerò che siano i fan a decidere in che modo vorranno andare avanti".

I fan sono letteralmente impazziti per la Snyder Cut tanto che la neonata campagna #RestoreTheSnyderVerse ha già superato il milione di tweet sui social; la campagna vorrebbe appunto la restaurazione del progetto originale di Snyder di realizzare altri due film sulla Justice League e continuare con questo universo narrativo. Sappiamo però che non sarà così dato che gli annunciati film su Flash e Black Adam porteranno lo studio in un'altra direzione.