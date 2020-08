Zack Snyder's Justice League, rivelata la data d'uscita su HBO Max?

Il progetto noto come Zack Snyder's Justice League è ormai più che ufficiale, e il suo arrivo sulla piattaforma streaming HBO Max è fissato per il 2021. Ma quando, di preciso?

La prima parte del megaevento virtuale noto come DC FanDome è stata trasmessa lo scorso sabato, e ci ha rivelato succulente novità sul Multiverso DC, incluse alcune sulla Justice League di Zack Snyder. Ciò che non è stata però comunicata è la data d'uscita esatta della nuova versione su HBO Max... Ma è possibile che sia trapelata comunque?

Come riporta il sito Comicbook, infatti, sulla piattaforma internazionale di Warner Bros., nell'area dedicata alla stampa, comparirebbe l'immagine che trovate anche nella nostra gallery, in cui sarebbe indicata come data d'uscita dello Snyder Cut il 5 settembre 2021.

Ora, come fa notare anche Comicbook, potrebbe benissimo trattarsi di una data "placeholder", ovvero una data temporanea in attesa di averne una ufficiale, anche perché in precedenza si era parlato della primavera 2021 come possibile finestra di lancio per il progetto, che sappiamo ora essere composto da 4 parti, ciascuna di esse della durata di un'ora.

Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito, e soprattutto, riguardo all'eventuale distribuzione italiana del prodotto. Chi si accaparrerà i diritti di Zack Snyder's Justice League?