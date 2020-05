Zack Snyder's Justice League, Ray Fisher non ci credeva: 'E' un anno strano'

La conferma dell'arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max nel 2021 ha colto di sorpresa un po' tutti, non ultimo persino gli attori del cast che da sempre avevano sostenuto Snyder e la sua versione appoggiandola esplicitamente sui social e dando man forte al movimento #ReleaseTheSnyderCut. Ray Fisher ha rivelato la sua reazione.

Quello di Cyborg è stato uno dei personaggi più sacrificati dalla versione del film poi uscita in sala con la sua storyline considerevolmente ridotta all'osso e relegando il personaggio a poco più di un comprimario minore. Non vi è da stupirsi se Ray Fisher è letteramente al settimo cielo per l'arrivo di Zack Snyder's Justice League, in quanto potremo finalmente vedere il suo contributo completo, o almeno lo speriamo.

Tuttavia, quando Fisher fu contattato da Snyder per la conferma dell'arrivo della sua versione, l'attore è rimasto inizialmente scettico: "Voglio dire, quando mi hai chiamato - Fisher si è rivolto direttamente a Snyder nel corso di una diretta - ero tipo, 'okay, sta succedendo'. Ma fino a quando non lo annunciano ufficialmente hai sempre le tue riserve. Tutto può succedere, è il 2020. Sarebbe sempre potuto accadere che cambiassero di nuovo idea all'ultimo minuto, non si può mai sapere".

Fisher poi continua: "La gente sta impazzendo. Continuano a inviare il loro amore. Mi sono svegliato questa mattina e il sole era diverso, il vento soffiava in maniera leggermente differente oltre la finestra. Questo potrebbe essere il punto di svolta del 2020. La gente ha bisogno di qualcosa per cui guardare oltre e sperare".

Lo stesso Snyder aveva dichiarato all'Hollywood Reporter che Fisher pensava a uno scherzo quando gli comunicò la notizia.

