Zack Snyder's Justice League, nuovo teaser: Superman torna in azione con il costume nero!

Mancano appena tre giorni all'arrivo del nuovo trailer di Zack Snyder's Justice League, e il regista ha deciso di alimentare ancora di più la curiosità dei fan con un breve ma intrigante teaser ufficiale.

Il filmato, che potete visionare in calce alla news, si apre con un nuovo sguardo alla versione aggiornata di Steppenwolf per poi mostrare brevemente anche un inseguimento con la Batmobile e Gal Gadot impegnata in un combattimento. Ma la ciliegina sulla torta arriva sul finale del video, in cui possiamo finalmente il Superman di Henry Cavill in azione con il costume nero, con tanto di raggi laser sparati dagli occhi.

Come anticipazione al trailer atteso per il 14 febbraio, il regista ha anche da poco svelato un nuova immagine del Batman di Ben Affleck e un primo sguardo ravvicinato al Joker di Jared Leto, quest'ultimo di ritorno nei panni del personaggio con un look agli antipodi rispetto a quanto visto in Suicide Squad.

La Snyder Cut di Justice League approderà su HBO Max il prossimo 18 marzo con una durata di 4 ore e il rating R, mentre restiamo in attesa di novità sulla distribuzione italiana. Nel frattempo, a proposito di DCEU, vi ricordiamo che da domani sulle principali piattaforme di video on demand sarà disponibile Wonder Woman 1984.