Zack Snyder's Justice League, il nuovo teaser è tutto dedicato al Batman di Ben Affleck!

A due settimane dal debutto su HBO Max e nelle principali piattaforme digitali, l'account ufficiale di Zack Snyder's Justice League ha diffuso in rete un nuovo teaser dedicato interamente al Batman di Ben Affleck. "Il suo nome è Bruce Wayne."

Il filmato, che potete visionare all'interno della news, presenta anche le voci fuori campo di personaggi quali Alfred (Jeremy Irons), Lex Luthor (Jesse Eisenberg) e la new entry più attesa della nuova versione insieme a Darkseid, ovvero il Joker di Jared Leto. Il video si conclude poi con una nuova occhiata alla Justice League al completo, compreso il Superman di Henry Cavill con indosso il costume nero.

Proprio in queste ore, Zack Snyder ha svelato i titoli dei 6 capitoli in cui sarà suddiviso il film: "1 - Don't Count On It, Batman", "2 - The Age of Heroes", "3 - Beloved Mother, Beloved Son", "4 - Change Machine", "5 - All The King's Horses" e infine "6 - Something Darker". Vi ricordiamo che la pellicola durerà all'incirca 4 ore e vedrà nel cast anche Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Jason Momoa in quelli di Aquaman, Ezra Miller nel ruolo di Flash e Ray Fisher nei panni di Cyborg, con quest'ultimo che a detta di Snyder rappresenta il "cuore" dell'intera operazione.



Nel frattempo, Ray Fisher ha lanciato delle nuove accuse nei confronti dei dirigenti di Warner.