Zack Snyder's Justice League: ecco il Joker versione Knightmare dei fan DC

Tra le numerose sequenze inedite che Zack Snyder's Justice League presenterà al suo pubblico una volta che arriverà sulla piattaforma HBO Max ci saranno anche quelle con protagonista il Joker di Jared Leto, che riprenderà i panni del personaggio quattro anni dopo il bistrattato esordio in Suicide Squad. Ecco come lo hanno immaginato i fan della DC.

Un fan, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso alcuni schizzi di come potrebbe apparire secondo lui una versione Knightmare del Joker, ovvero in quelle sequenze ambientate nel futuro immaginato da Bruce Wayne quando in Batman v Superman ebbe quell'incubo in cui veniva proiettato in una Terra dai contorni distopici in cui Superman si era volto al male, assoggettando l'intera razza umana. Come è possibile notare, Joker ha un costume che rifletto molto quello dello stesso Batman in Knightmare, visto nella sequenza succitata.

Come già noto, il Joker di Leto comparirà nella Snyder Cut, anche se questo suo ritorno non era nei piani iniziali di Zack Snyder. Di certo, i reshoot attualmente in corso per portare a compimento la visione originale del regista di Man of Steel e Batman v Superman stavano già facendo abbondantemente parlare, specialmente vista la presenza annunciata di Ben Affleck e altri colleghi intenti ad girare del materiale aggiuntivo. Il Joker di Leto non appariva affatto nel film del 2017, e stando anche alle varie anticipazioni e ai retroscena forniti da Snyder sui social e nelle interviste, non sembrava essere proprio presente nella sua visione, sebbene si fosse più volte complimentato sia con l'attore che con il collega David Ayer, regista di Suicide Squad.

Ricordiamo che Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max in formato di miniserie per una durata totale di circa 4 ore e quindi lo spazio per il Joker di Jared Leto dovrebbe esserci eccome e ci sono diversi ruoli che potrebbe giocare in questa versione della pellicola.