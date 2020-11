Zack Snyder's Justice League: includere il Joker di Jared Leto non era nei piani

Nelle ultime ore si è intensificato il dibattito intorno alla Snyder Cut di Justice League dato anche che per il prossimo 17 novembre sono attese delle novità importanti (un nuovo trailer magari?). Notizia dell'ultim'ora invece sarebbe quella che riguarda il ritorno di Jared Leto nei panni del Joker dopo l'esperienza in Suicide Squad.

Nel corso di una recente chiacchierata con TheFilmJunkee, Zack Snyder ha parlato dell'inclusione di Joker nella sua versione di Justice League, e di come questa non fosse inizialmente nei suoi piani originali per il film, all'epoca delle riprese nel lontano 2016. La presenza del Joker di Leto non è mai stata nei piani per le riprese del film, ma è sostanzialmente qualcosa a cui Snyder ha pensato da quando è stato allontanato dal progetto e prima che accettasse di tornare per completare il film.

"No, non era nei piani originali. Ci sono cose che ho pensato di aggiungere successivamente, alcune cose non ho potuto includerle ma va bene, sono soddisfatto. Ma questa è una di quelle cose a cui ho pensato in questi anni, ho pensato sarebbe stato fico da fare. Devo essere onesto: non avrei mai pensato che quest'opportunità sarebbe diventata realtà ma grazie ai fan, e ovviamente a tutto quello che è successo dopo, è successo, ed è folle".

Snyder ha confermato che voleva assicurarsi che la sua storia venisse raccontata per intero e ha anche rivelato il motivo principale che lo ha spinto ad accettare di occuparsi nuovamente della pellicola: in sostanza per mantenere una promessa fatta al suo cast.

"Pensandoci una delle cose che mi ha spinto ad accettare questo enorme e folle lavoro è stato l'impegno che avevo preso con gli attori, per finire tutto. Fatemelo fare, fatemi onorare quello di cui parlavamo quando stavamo creando il tutto".

Snyder, sempre molto entusiasta del progetto, ha dichiarato che ci sarà un restyling totale, anche per quanto riguarda il Joker di Jared Leto.