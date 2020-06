Zack Snyder's Justice League: guardate la reazione di Ray Porter al suo Darkseid

Un paio di giorni fa è stato diffuso online il primissimo teaser trailer della Snyder Cut di Justice League dove abbiamo potuto dare un primo sguardo al personaggio di Darkseid, villain in precedenza escluso dalla versione cinematografica del film, quella portata nelle sale da Joss Whedon e della Warner dopo il licenziamento di Zack Snyder.

Tra i più sorpresi ed emozionati dalla diffusione del trailer di Justice League, c'è stato sicuramente Ray Porter, l'attore che ha prestato voce e corpo per la realizzazione in CGI del villain della pellicola. L'attore da escluso adesso si ritrova al centro del nuovo materiale rimontato nella versione ufficiale del film di Snyder che verrà distribuito su HBO Max nel 2021.

"Ho guardato il filmato - ha raccontato Porter dopo aver visto il teaser - ed ero emozionatissimo. E' stato piuttosto fico. Ho immediatamente copiato il link e l'ho inviato a un mucchio di miei amici, la gente sta impazzendo. E' davvero bello, davvero fico. Voglio dire, persino Gal Gadot sembra terrorizzata. Molto fico. E' straordinario per me come in 34 secondi Zack Snyder riesca a impacchettare più tensione che un sacco di gente non riuscirebbe a fare in un film intero. Basta guardarlo, è davvero straordinario. Sono solo 34 secondi ma è clamoroso. Molto emozionante".

Il film sarà uno dei grandi protagonisti del DC Fandome, evento virtuale organizzato dallo studio per presentare tutti i progetti legati alla casa fummestica, compresi videogiochi, film e serie TV. Tra i titoli più attesi segnaliamo anche The Suicide Squad, The Batman, Black Adam e Shazam! 2. James Gunn ha già confermato la sua presenza.

Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League verrà distribuito su HBO Max nel corso del 2021, a data ancora da destinarsi.