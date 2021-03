Zack Snyder's Justice League, cos'è l'Equazione Anti-Vita?

Oggi è il grande giorno: l'epica Zack Snyder's Justice League è finalmente disponibile in Italia grazie a Sky, nella sua lunghissima durata di quattro ore, e oltre a regalare ai fan e al pubblico curioso la visione snyderiana al 100% delle sue possibilità, il film porta con sé anche interessanti novità.

In realtà non sono proprio novità ma parti tagliate e poi re-inserite da Snyder durante la lavorazione della sua director's cut, e più precisamente molte di queste riguardano Darkseid, il Tiranno di Apokolips, e l'oggetto primario dei suoi desideri, che è l'Equazione Anti-Vita. Nella Zack Snyder's Justice League viene chiarito come sia proprio l'Equazione il perno centrale dell'eventuale arrivo sulla Terra di Darkseid, e questo oltre le Scatole Madri invece correlate alla missione in solitaria di Steppenwolf, comunque centrale nel crossover DC.



Ma cos'è l'Equazione Anti-Vita? Questa venne introdotta per la prima volta sulla rivista Forever People N. 5 e sarebbe una sorta di arma che Darkseid sta cercando da più di trecento anni. L'Equazione completa nei fumetti fornisce la capacità di liberarsi del libero arbitrio e soggiogare praticamente l'intero universo. Darkseid possiede però soltanto una parte dell'Equazione ed è convinto da tempo che la restante parte sia nascosta nel subconscio dell'Umanità, e da qui arrivano i suoi continui attacchi alla Terra.



Nella versione più recente e ormai canonica del 2005, l'Equazione Anti-Vita è così formulata: "Solitudine + alienazione + paura + disperazione + autostima ÷ derisione ÷ condanna ÷ incomprensione x senso di colpa x vergogna x insuccesso x giudizio n=y dove y=speranza e n=follia, amore=bugie, vita=morte, io=lato oscuro".