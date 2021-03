Zack Snyder's Justice League, Bruce Wayne incontra Lanterna Verde in questa edit fanmade

Nella Justice League di Zack Snyder non abbiamo potuto assistere al cameo di Ryan Reynolds come Lanterna Verde che avrebbe voluto il regista, ma ci ha pensato qualcun altro a modificare la scena di chiusura con Bruce Wayne per far sì che ciò accadesse.

Mentre abbiamo potuto osservare la presenza di ben due membri dei Green Lantern Corps nel film (Yalan Gur e Kilowog), il desiderio di Zack Snyder di introdurre le più celebri Lanterne Verdi nel DCEU non si è purtroppo realizzato, nonostante ci fosse già un attore pronto a vestire i panni di John Stewart, o almeno così si dice in giro.

In particolare, sembrerebbe che una delle scene dedicate alle Lanterne sarebbe dovuta essere quella che poi ha visto come protagonista Martian Manhunter (Harry Lennix), nella quale questi fa visita a Bruce Wayne (Be Affleck) in chiusura di film per avvertirlo che "c'è una guerra in arrivo".

E anche se non sappiamo se la scena in questione sarebbe rimasta effettivamente la stessa, solo con un diverso protagonista, non ci è difficile fantasticare su come poteva essere il primo incontro tra Batman e Lanterna Verde, soprattutto visto che sull'account YouTube di Live Breath Media è possibile trovare un video fanmade che propone proprio una versione alternativa con il Green Lantern di Ryan Reynolds.

Curiosi di sapere come sarebbe stata l'interazione tra Hal Jordan e Bruce Wayne? Cliccate sul tasto play nel video in testa alla notizia!