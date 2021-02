Zack Snyder a ruota libera: Justice League 2, versione in bianco e nero e Lex Luthor!

In attesa del trailer finale di Justice League, previsto per oggi nel tardo pomeriggio e anticipato dal teaser di ieri, il regista Zack Snyder ha rivelato parecchie informazioni relative al suo attesissimo nuovo-vecchio film.

In un'intervista con I Minutemen, Snyder ha rivelato che Jesse Eisenberg sarà presente nel film con la sua versione di Lex Luthor vista in Batman vs Superman: Dawn of Justice, che sarà vista nelle prime scene.

Inoltre, Snyder ha confermato l'arrivo dell'edizione in bianco e nero di Justice League, alla quale sta lavorando in questi giorni: "Mi piacerebbe girare un film in bianco e nero ad un certo punto. Stiamo finendo proprio ora la versione in bianco e nero di Justice League, e si chiama Justice Is Grey Edition. È così che la chiamo. Justice League: Justice Is Grey Edition. Perché la giustizia non è in bianco e nero, come si suol dire. Ma questo è il nome della versione in bianco e nero".

Infine, il regista ha anche avuto modo di parlare di un eventuale sequel di Justice League, per il quale però non si è detto particolarmente ottimista: "La realtà è che, per quanto ne so, non c'è interesse e/o appetito per altri di questi film alla Warner Bros. Con me alla regia, comunque. Ma non pensavo che avrei mai fatto questo film, non pensavo che avrei mai avuto la possibilità di finirlo come l'avevo immaginato. Ma ho fatto del mio meglio per quanto riguarda la creazione della Justice League, l'unione di queste diverse personalità. Questo film parlerà di questo, della loro unione."

Ricordiamo che il trailer di Justice League arriverà oggi pomeriggio, dunque rimanete sintonizzati.