Zack Snyder a ruota libera: 'Ecco perché i film DC non possono essere come quelli Marvel'

Nel corso di una recente intervista Zack Snyder, che si sta preparando al lancio di Justice League 2021 e alla versione IMAX di Batman v Superman, ha parlato di un argomento molto caro ai fan: le differenze tra i film Marvel e DC.

Parlando con il canale YouTube TheFilmJunkee, Snyder ha spiegato perché è importante che i film DC continuino a forgiare il proprio percorso separandosi sempre di più dallo stile Marvel.

"Beh, francamente, adoro il fatto che abbiano deciso di abbracciare la loro personalità ben distinta", ha iniziato Snyder. "Penso che ci sia sempre stata questa grossa indecisione. Meglio provare ad essere come la Marvel o cercare di fare le cose diversamente? Cosa hai intenzione di fare? Ora però, finalmente, mi sembra penso e spero che sia stata presa la decisione di mettere davanti a tutto e tutti il regista. E l'idea di abbracciare il multiverso consente questa libertà. Prima il regista e poi i personaggi."

Snyder, fautore del manifesto 'prima i registi' e per questo penalizzato perché forse troppo in anticipo sulle strategie della DC, ha continuato: "Anche quando stavo girando Man of Steel, Batman v Superman e Justice League, c'erano film di animazione e programmi tv della DC che non avevano nulla a che fare con quello che stavamo facendo. Nessuno diceva 'il tuo Flash non conta' o 'il tuo programma animata non significa niente'. Penso che la Marvel abbia costruito il proprio universo per tanti anni, quindi quando sono arrivati ai loro film successivi tutto era allineato in blocco e sono stati in grado di muoversi nella stessa direzione contemporaneamente. Ma questo non sarebbe mai accaduto con la DC: a quel tempo si stava uscendo dai film di Christopher Nolan, che avevano un altro tono e facevano parte di un loro proprio universo. Sono contento che lo studio abbia optato per un approccio molto più diversificato".

Per altre letture: