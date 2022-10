Zack Snyder rompe il silenzio sul ritorno di Henry Cavill: 'Il miglior Superman di sempre'

Dopo il cameo nella scena post-credit di Black Adam, Henry Cavill sarà ufficialmente Superman nei prossimi film DC Studios e in queste ore è arrivato il messaggio di congratulazioni della persona che diede all'attore britannico il ruolo di Clark Kent, il regista Zack Snyder.

Per commentare la sua apparizione nel nuovo cinecomix DC con protagonista Dwayne Johnson, infatti, la star di The Witcher in queste ore è stata ospite di una registrazione dal vivo del podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz (via @MoviesThatMaher). Nel corso dell'intervista la star ha discusso di diverse argomenti, incluso ovviamente il suo ritorno nei panni di Superman, ma a sorpresa durante il podcast è arrivato un video messaggio di Zack Snyder, che ha partecipato alla sessione di domande e risposte in corso: oltre a fare personalmente una domanda ad Henry Cavill in memoria del tempo passato insieme sul set di Man of Steel, il regista si è anche congratulato per il suo ritorno nei panni di Kal-el: "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con te in futuro: ovviamente sei il miglior Superman di sempre."

Con James Gunn promosso leader dei DC Studios gli appassionati sperano che a Zack Snyder verrà data la possibilità di tornare in casa DC, ma anche qualora il regista e la Warner siano pronti a riallacciare i rapporti dopo la dipartita della precedente dirigenza, va notato che al momento Snyder è attualmente impegnatissimo con Netflix, studio per il quale sta non solo lavorando ai suoi prossimi film Rebel Moon e Rebel Moon Parte 2, ma anche il sequel di Army of the Dead, Planet of the Dead, che uscirà prossimamente.

