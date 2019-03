Zack Snyder rivela perché i suoi supereroi non sono innocenti

Dopo aver rivelato il suo film di Spider-Man preferito, il regista Zack Snyder è apparso ad un panel a lui dedicato all'Art Center College of Design di Pasadena per incontrare i suoi fan.

Una delle domande che gli sono state poste ha riguardato l'innocenza dei suoi supereroi e soprattutto perché nei suoi film i supereroi non sono mai innocenti, ma rappresentano delle vere e proprie figure controverse. Recentemente abbiamo analizzato lo stile e la poetica di Snyder nella puntata Everycult dedicata a Watchmen, e proprio dal film del 2009 il regista è partito per spiegare la sua teoria.

"La mia idea, quando mi vengono a dire, 'Ehi, perché Batman ha ucciso quel tipo?', sarebbe di rispondere 'Ma perché non ti svegli, cazzo?!" ha scherzato Snyder, ormai senza peli sulla lingua nei confronti dei suoi precedenti film ora che ha definitivamente interrotto i rapporti con la Warner Bros. "Prima prova a perdere la verginità con questo cazzo di film e poi vieni a dirmi qualcosa del tipo 'Si, ma il mio supereroe non lo farebbe'. Voglio dire, sul serio? Io capisco il punto di vista dell'innocenza, anzi lo rispetto, e mi piace che ci siano dei film di supereroi in cui i supereroi sono i buoni: 'Il mio supereroe non mente agli Stati Uniti, i miei supereroi non commettono atrocità o errori'. Va bene, per me, ed è bello. Ma vuol dire che vivi in un cazzo di mondo dei sogni."

Il regista, come potete vedere nel video postato in calce all'articolo, una volta placatosi il giubilo degli applausi, ha continuato, parlando nello specifico di Batman vs Superman: "Da un punto di vista mitologico, posso dire di amare Superman e Batman più di qualsiasi altra cosa. Ma allo stesso modo in cui Alan Moore, con il suo Watchmen, ci ha detto: 'Guardate, i supereroi fanno anche queste cose orribili'. Ecco, il mio film ci ha raccontato due supereroi spezzati, il punto era questo."

Come sappiamo, nel corso del panel Snyder ha affrontato numerose questioni, compresa quella relativa ai piani originali di Justice League.