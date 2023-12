Zack Snyder rivela qual è il suo film di Natale preferito

In occasione della promozione del suo ultimo film, Rebel Moon, uscito su Netflix negli ultimi giorni, il regista Zack Snyder ha parlato del film dedicato alle festività natalizie che più abbia amato, rivelando di essere sicuro che tutti si siano emozionati a una precisa battuta dell’arco narrativo che più ha preferito dell’opera in questione.

In un’intervista con The Hook, l’autore ha risposto a una precisa domanda sull’argomento senza mostrare alcun tipo di esitazione, mettendo al primo posto Love Actually: “Love Actually è il mio film di Natale preferito perché, probabilmente, è il miglior film di Natale. A proposito del mio personaggio preferito direi che amo la storyline di Liam Neeson anche soltanto per la battuta ‘Andiamo a sputtanarci per amore’ (in inglese ‘Let’s get the sh*t kicked out of us by love). Voglio dire… non ci si può non commuovere”.

In effetti, l’apprezzamento di Snyder per la commedia romantica del 2003 non dovrebbe stupire più di tanto visto che tanto gli attori quanto i membri della parte creativa del film hanno in seguito lavorato con Snyder in L’Alba dei Morti Viventi e in 300, primi due lungometraggi del filmmaker che di lì a poco presenterà il bellissimo Watchmen.

