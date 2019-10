Zack Snyder rivela periodo di uscita e nuovi dettagli sulla trama di Army of the Dead

Dopo aver mostrato la cinepresa 8k creata per girare il film, Zack Snyder è tornato a parlare del suo Army of the Dead rivelando il periodo di uscita insieme a nuovi dettagli sulla trama.

"Il film si solve a Las Vegas" ha detto il regista durante una conversazione con WMMR (via Bloody Disgusting). "Un'epidemia zombie colpisce Vegas, ma riescono a contenere il virus nella città - costruiscono un muro di containers. E così la città crolla. E sei anni dopo, il proprietario di un casino ingaggia un gruppo di soldati di zombie per riavere i soldi che lasciato al sicuro all'interno del casinò."

Snyder ha poi aggiunto che Army of the Dead uscirà su Netflix il prossimo inverno. Confermato dunque l'arrivo nel 202 per il film che rappresenterà il ritorno del regista allo zombie movie dopo la pellicola che ha lanciato la sua carriera nel 2004, L'alba dei morti viventi.

Nel cast del film troveremo Dave Bautista, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Ella Purnell, Huma Qureshi, Garret Dillahunt, Omari Hardwick, Chris D’Elia, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win, Rich Cetrone e Matthias Schweighöfer,

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima immagine ufficiale di Army of the Dead. Cosa ne pensate del nuovo progetto di Snyder? Fatecelo sapere nei commenti.