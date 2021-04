Zack Snyder rivela: 'In Army of the Dead solo SPOILER saranno immuni al virus'

Dopo aver anticipato il sequel di Army of the Dead e svelato il titolo del prequel, il regista Zack Snyder ha rivelato anche qualche anticipazione sul suo prossimo film, che debutterà in streaming su Netflix dal 21 maggio prossimo.

Durante una sessione di domande e risposte per sponsorizzare l'uscita del trailer di Army of the Dead, il regista de L'alba dei morti viventi e Justice League ha anticipato che ci saranno alcune specie immuni dal contagio zombie: e nel caso di questa specifica specie animale si tratta di una grande fortuna per i protagonisti.

"Le uniche creature immuni al virus zombi sono gli uccelli", ha detto Snyder durante il Q&A. "Questa è stata l'unica cosa che abbiamo voluto 'imporre' alla 'nostra' scienza: gli uccelli sarebbero stati immuni al virus."

Sembrerebbe trattarsi di una scelta logistica, più che logica: essendo l'epidemia circoscritta entro i confini di Las Vegas, letteralmente dominata da una nuova specie di morti viventi, avere degli uccelli zombie in grado di volare via dalla città e infettare il resto della popolazione avrebbe fatto crollare le premesse della trama. In compenso, però, come anticipato dal trailer, ci saranno le tigri zombie, quindi i fan dovranno accontentarsi di quelle!

Ricordiamo che il protagonista di Army of the Dead sarà Dave Bautista, che recita al fianco di Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma S. Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone e Michael Cassidy. La storia segue un gruppo di mercenari che accetta una missione alquanto pericolosa ma potenzialmente redditizia: avventurandosi nella zona di quarantena di una Las Vegas infestata dagli zombie per portare a termine la più grande rapina mai tentata.