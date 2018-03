Zack Snyder rivela l'easter egg di Watchmen in una scena eliminata di Justice League

Attraverso Vero,ha svelato un easter egg dipresente in una scena eliminata dal montaggio finale di. La notizia in effetti non stupisce più di tanto, visto che prima di dedicarsi alle pellicole del DCEU,ha portato sul grande schermo il graphic novel di

Zack Snyder sembra privilegiare Vero per svelare questo tipo d'informazioni, dopo l'easter egg di Robin in Batman v Superman: Dawn of Justice. Ora la news riguarda Watchmen perché l'immagine mostra Barry Allen, in arte Flash, indossare una t-shirt ispirata proprio a Watchmen. Con la didascalia 'This guy and the t-shirt', Snyder attira l'attenzione sulla maglietta indossata da Allen. Per coloro che ne sono all'oscuro, si tratta di un omaggio a Tales of the Black Freighter (I Racconti del Vascello Nero), spin-off proprio di Watchmen. La trama è ambientata nell'universo di Watchmen ma non è stata inserita da Snyder nel film. Tuttavia il regista ha creato poi una versione animata inserita nella Ultimate Cut di Watchmen.

Queste notizie su Justice League non potranno comunque riscattare il fallimento al botteghino del film, ma dimostrano l'amore smisurato di Zack Snyder per i cinecomic ai quali si è dedicato. Il regista è stato costretto a uscire dal progetto di Justice League a lavori in corso a causa di problemi familiari, che hanno portato al famoso 'Whedon Cut'. Non si sa chi abbia eliminato questa scena che riguarda Allen in fase di montaggio o perché, ma certamente sarebbe stato un altro segnale del lavoro di Snyder e del suo legame con il mondo DC.

Purtroppo Zack Snyder non è più tornato ad occuparsi di Watchmen dopo il film del 2009 e difficilmente tornerà a breve ad occuparsi di un progetto della DC, dopo l'addio a Justice League dell'anno scorso.