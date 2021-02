Zack Snyder risponde agli haters di Justice League: 'Semplice, non capite un ...'

Prima di uscire su HBO dal prossimo 18 marzo, Justice League di Zack Snyder sarà il soggetto del nuovo libro del collega di CinemaBlend Sean O'Connell, intitolato Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind The Fight That Saved Zack Snyder's Justice League.

In uscita il prossimo 1 marzo, il volume farà luce su tutti i retroscena della clamorosa e mitologica produzione della director's cut del film, in arrivo oltre tre anni dopo l'uscita originale del film iniziato da Snyder ma terminato da Joss Whedon. In un nuovo estratto pubblicato sul sito per il quale lavora, O'Connell ha rivelato alcuni dettagli circa un argomento abbastanza spinoso: gli haters.

Polarizzante come pochi, Snyder è un regista che, mentre per anni ha provato a soddisfare i suoi fan promettendo l'insperato arrivo della sua versione di Justice League, ha dovuto anche sopportare chi lo accusava di inventarsi tutto: che la Snyder Cut non esisteva, che l'unica versione del film era quella uscita al cinema, eccetera.

A tal proposito, e all'indirizzo dei suoi detrattori, Snyder ha risposto: "Penso che sia solo erba cattiva. Non c'è davvero altra definizione per loro. Conosco le persone che sono state artefici di quel pensiero, e per me il loro obiettivo è sempre stato abbastanza ovvio. Si tratta di persone con le quali sono stato trattenuto dal confrontarmi, persone più sagge di me mi hanno detto di lasciar perdere. Perché mi piacerebbe molto parlare di alcuni di questi personaggi. Qualche conversazione diretta sarebbe molto piacevole. Una cosa tranquilla, solo per dire, A) non sai un cazzo di quello di cui stai parlando, e B) posso controbattere a tutte le stronzate che hai detto. Posso fare una lista. Ci sono alcuni di questi ragazzi dei quali ho ottenuto un elenco di tutto ciò che hanno mai detto sull'argomento, e potrei prendere quell'elenco e fargli notare che ogni singola cosa che hanno detto è sbagliata."

Insomma gli animi sembrano essere a dir poco distesi, mentre l'uscita della Snyder Cut si avvicina e il trailer finale è ormai alle porte. Per altri approfondimenti: